Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sarma sigara bulunan Pouya Borjı’ye üç gün tutukluluk verildi

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında üzerinde içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sarma sigara bulunarak tutuklanan zanlı Pouya Borjı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Yel olayla ilgili bulguları aktardı. Yel, 28 Haziran 2023 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Lefkoşa’da Salehatin Sonat Sokak üzerinde zanlı Pouya Borjı’nın tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hint keneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulanarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlının suç üstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, emare alınan sigaranın tahlile gönderileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

