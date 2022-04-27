banner762
banner815
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
31 0
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
4 0
 
Elektrikte indirim bir aylık olacak
Elektrikte indirim bir aylık olacak
16 0
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
7 0
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
21 0
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
84 0
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
4 0
banner797
banner794

Şüpheli hareketleri ele verdi

banner476

Kermiya’da şüpheli hareketleriyle polis ekiplerinin dikkatini çeken David Oluchukwu Udeh’in üzerinde yapılan aramada, dört gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

banner825
Şüpheli hareketleri ele verdi
 
 
Kermiya’da polislere şüpheli olarak görülen zanlı David Oluchukwu Udeh’in üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.
Polis, 25.04.2022 tarihinde saat 14:15 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından Omağ sitesi Kermiya-Lefkoşa'da şüpheli vaziyette tespit edilen zanlı David Oluchukwu Udeh'in üzerinde yapılan kontrolde giymekte olduğu eşofmanın sol ön cebinde üç ayrı paket halinde dıştan şeffaf renk bant ile sarılı beyaz renk kareli kağıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 22.04.2022 tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 1500 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını, konu maddeler içerisinde bir kısmını kendisi içerek tükettiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.