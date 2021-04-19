Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağı kapsamında devam eden polis denetimlerinde dün Afrika uyruklu bir kişi tutuklandı.
Polis, Gönyeli çemberi yakınlarında kiralık bir araç şoförünün şüpheli hareketleri üzerine araç içinde arama yaptı.
Araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde olduğu tahmin edilen bir madde bulundu.
Araç sürücüsü tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.
Öte yandan dünkü denetimlerde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Hüseyin Kadir Çete ve Lefkoşa kaymakamı Bora Akkuş da inceleme yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.