Şüpheli hareketleri ele verdi

Polis, Gönyeli çemberi yakınlarında durdurduğu kiralık araç şoförünün şüpheli hareketleri üzerine araç içinde arama yaptı, uyuşturucu madde ele geçirildi

Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağı kapsamında devam eden polis denetimlerinde dün Afrika uyruklu bir kişi tutuklandı.Polis, Gönyeli çemberi yakınlarında kiralık bir araç şoförünün şüpheli hareketleri üzerine araç içinde arama yaptı.Araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde olduğu tahmin edilen bir madde bulundu.Araç sürücüsü tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.Öte yandan dünkü denetimlerde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Hüseyin Kadir Çete ve Lefkoşa kaymakamı Bora Akkuş da inceleme yaptı.