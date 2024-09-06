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Şüpheli görülen araçtan uyuşturucu çıktı

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Yonca Kavşağı’nda şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada, 20 gram kokain ile 3 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

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Şüpheli görülen araçtan uyuşturucu çıktı
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Lefkoşa’da Havalimanı Yonca Kavşağı’nda, önceki akşam, şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada “kokain ve hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 56 yaşındaki Alkan Canit’in

kullanımındaki araç durdurularak üzerinde ve bahse konu araçta arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafında aracıyla seyir halindeyken Yonca Kavşağında tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, 20 gram kokain ve 3 gram tütünle karışık hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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