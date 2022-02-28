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Şüpheli bavul panik yarattı

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Şüpheli bavul panik yarattı
Lefkoşa'nın Girne Kapısı bölgesinde bugün öğle saatlerine doğru yine şüpheli bavul paniği yaşandı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da bulunan Kuğulu Park alanı içerisinde, bir şüpheli bavul ve el çantası bulunduğu polise bildirildi. Alınan bilgi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından şüpheli bavul ve el çantasına müdahale edilmiş olup, içerlerinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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