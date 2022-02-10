Suikastta üç silah kullanılmış

Halil Falyalı suikastinin ardından hazırlanan polis raporunda, 3 silah kullanıldığı ve 31 el ateş edildiği ortaya çıktı. Falyalı ve şoförünün öldürülmesinin hemen sonrasında bölgede kiralık bir araçla tespit edilen 49 yaşındaki Ömer Tunç tutuklandı. Polis, olayda ‘uzun namlulu’ silah kullanıldığını aktardı





Halil Falyalı suikastinin ardından hazırlanan ilk polis raporunda, 3 silah kullanıldığı ve 31 el ateş edildiği ortaya çıktı.

Polis raporunda, saldırıya ilişkin 31 adet mermi ele geçirildiği ve 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9mm çapında boş kovan bulunduğu kaydedildi. Olay yerinde ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğini bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesinin hemen sonrasında bölgede kiralık bir araçla tespit edilen 49 yaşındaki Ömer Tunç isimli şahıs tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Tunç hakkında, 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, suikastla ilgili kan donduran detayları mahkemede açıkladı.

Müfettiş Murat Bayram olayda ‘uzun namlulu’ silah kullanıldığını aktardı, olay yerinde yapılan aramada 17 adet 7.62 mm çapında boş mermi kovanı,5 adet 9 mm boş kovan, 9 adet de 7.62 mm mermi çekirdeği bulunduğunu ifade etti.

Yapılan soruşturmada olay anında kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilen Ömer Tunç’un meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Bayram, aramaların genişletildiğini aktardı.

Bayram, aranan şahıslar ve emareler olduğunu belirtti.

Müfettiş Murat Bayram mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Bayram, zanlı Ömer Tunç’un Çatalköy’de meydana gelen ‘taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz ateşli silah patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf’, ‘meskun mahalde ateş açma’ suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

8 Şubat’ta saat 18.45 sıralarında Murat Demirtaş yönetimindeki SL 001 plakalı araca, kimliği meçhul şahıslar tarafından yolun güneyinden uzun namlulu silahla ateş edildiğini belirten Müfettiş Bayram, Demirtaş’ın olay yerinde

Halil Falyalı’nın hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Müfettiş Bayram, olay yerinde yapılan aramada 17 adet 7.62 mm çapında boş mermi kovanı,5 adet 9 mm boş kovan, 9 adet de 7.62 mm mermi çekirdeği bulunduğunu ifade etti.

Yapılan soruşturmada olay anında kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilen Ömer Tunç meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Bayram, aramaların genişletildiğini aktardı.

Bayram, aranan şahıslar ve emareler olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybeden Demirtaş ve Falyalı’ya otopsi yapılacağına ilişkin bilgi verdi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



