Suikast şüphesi

Girne polisleri, cinayeti önledi. Girne’de trafikte tesadüfen durdurulan kiralık bir araçta yapılan aramada canlı mermiler ve tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü Mustafa Özmen ve araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi hakkında yürütülen soruşturmada zanlıların telefonlarında, bir iş insanını vurmak için plan yaptıkları tespit edildi

Girne’de Trafik Devriyeler Şubesi tarafından önceki gün tesadüfen kontrol amaçlı durdurulan araçta ülkede bir iş adamını vurmak için geldiği tespit edilen zanlılar Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi, tasarruflarında tabanca ile yakalandı.

Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 1 gün tutuklama emri alındı.

VURAL ALLAHVERDİ 8 AĞUSTOS, MUSTAFA ÖZMEN 14 AĞUSTOS’TA ÜLKEYE GELDİ

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 14 Ağustos 2024 tarihinde 20.30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü Mustafa Özmen’in alkollü araç kullanma suçundan Trafik Devriyeler Şubesi’ne celp edildiğini, makul şüphe üzerine konu araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet tabanca ve 12 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini belirti.

İŞ İNSANINI VURMAK İÇİN TELEFONLARDA YAZIŞMA TESPİT EDİLDİ

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı Vural Allahverdi’nin telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile KKTC’de bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve aracın fotosunun bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili yazışma ve foto da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Mustafa Özmen’in telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini belirtti.

Polis soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların bağlantılarının ve cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.