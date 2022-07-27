Haspolat-Lefkoşa anayolundaki bir inşaattan demir kesme makinesi ve toplam 80 kilo inşaat demirini çalan hırsız, çaldığı malzemeleri aracına yüklediği sırada suçüstü yakalandı



Hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 45 yaşındaki Adil Sezik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 25.07.2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde yol kenarında bulunan yapımı devam etmekte olan Hastanenin inşaatı içerisinde, Adil Sezik’in inşaatta bulunan markası meçhul demir kesme makinesini ve toplam 80 kilo inşaat demirini sirkat ederek kullanımında bulunan DN 376 plakalı Suzuki marka aracına yüklediği bir sırada suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamere görüntüleri ve ifadesi alınması gereken tanıklar olduğunu anlattı. Polis, ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

