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Suçunu kabul etti

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Ülkeye iki yıl önce sahte Pakistan pasaportu ile giriş yapan ve trafik kazası yapınca yakalanan Ali Hasan suçunu kabul etti

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Suçunu kabul etti
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Ülkeye sahte Pakistan pasaportu ile giriş yapan ve  trafik kazası yapınca yakalanan ve “Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme” , “Sahte Davranışla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlamalarıyla tutuklanan Ali Hasan dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 11.09.2022 tarihinde zanlının Havalimanı’ndan KKTC’ye tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan Waseem Abbas Shah adına ısdar olunan Pakistan pasaportunu görevli muhaceret memuruna sunarak, tedavüle sürüp söz konusu şahsın kimliğine bürünerek, kayıt temini ettiğini belirtti.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 22.09.2024 tarihinde Dörtyol Polis Karakolu sorumluluk sahasında yapmış olduğu trafik kazası neticesinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini,  pasaportun belge inceleme uzmanına gönderildiğini ve rapor beklendiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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