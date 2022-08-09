Suçluların Cazibe Merkeziyiz

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Kapanış oturumunda ortaya konan istatistiki veriler, ülkede suçların artış gösterdiğini gözler önüne serdi; Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun ise önemli mesajlar verdi

Suçlarda büyük artış



Ülkede cürüm dosyalarında yüzde 38, kabahat suçlarında yüzde 7 artış meydana geldi. 1 Ocak’tan 8 Ağustos’a kadar 816 adet cürüm dosyası tanzim edildi



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki kapanış oturumunda Savcı Ergin Atıcı, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2022 tarihinden 8 Ağustos 2022 tarihine kadar 816 adet cürüm dosyası tanzim edildiğini, bu dosyaların 570 âdeti mahkemeye sevk edilirken 246 âdetinin tahkikat altında olduğunu anlattı. Beşerler, geçen yıl 591 cürüm dosyası tanzim edildiğini söyleyerek, bu yıl rakamlara bakıldığında yüzde 38 artış olduğuna değindi. Beşerler, bu yıl yine ayni tarihler arasında 496 adet kabahat dosyası tanzim edildiğini ve bu dosyaların da 357 âdetinin mahkemeye sevk edilirken 139 âdetinin tahkikat altında olduğunu belirtti.

Beşerler, kabahat suçlarında ise yüzde 7 artış olduğuna değindi. Beşerler, bu artışın büyük kısmının askeri yasak bölgeyi ihlal ve mahkeme emrine riayetsizlik suçu nedeniyle olduğunu belirtti.

Beşerler, Lefkoşa’da 8 Ağustos tarihi itibariyle hücrelerde 4’ü kadın, 15’i erkek 19 kişinin tutuklu bulunduğunu mahkemeye aktardı. Beşerler, 19 kişiden 5’İnin izinsiz ikamet, 4’ü sirkat, 3’ü askeri yasak bölgeyi ihlal ve diğer suçlardan tutuklular olduğunu belirtti. Beşerler, son olarak 8 Ağustos tarihi itibariyle Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz olarak 137 hükümsüz tutuklu bulunduğunu, 35’inin uyuşturucu, 18’inin sirkat, 12’sinin izinsiz ikamet suçundan tutuklu olduğunu mahkemeye bildirdi.





