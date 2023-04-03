Daha önce taciz suçundan hüküm giyen, sonra Girne’de Beyti Restoran sahibini feci şekilde darp edip tutuklanan ve yargılanmadan ülkeden ihraç edilen Serhat İnci’nin ülkeye giriş yasağının kaldırılması dikkat çekti.
Karara tepki gösteren vatandaşlar, “Suçlulara da kıyak yapılmaya başlandı. Yargılanmadan sınır dışı edilenler yine ülkeye gelebiliyor ve de yine yargılanmaktan kurtuluyor. Bu nasıl adalet?” diye isyan etti.
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