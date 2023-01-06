“Suç olduğunu bilmiyordum”

Cebindeki Nijerya parasını Kuzey’de bozamayacağından Güney’e geçip bozan, ardından da yasa ile “10 bin Euro” olarak belirlenen para geçirme sınırını 2 bin 980 Euro aşan Samson Oguchukwu Onuoha tutuklandı

Güney’den Kuzey’e tasarufundaki limit üstü para ile giriş yapmak isterken yakalana zanlı Samson Oguchukwu Onuoha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Söz konusu şahıs, bu yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, zanlının Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 4 Ocak günü Lefkoşa’daki Ledra Palace geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan zanlının tasarrufunda Yasa ile “10 bin Euro” olarak sınırlanan miktardan 2 bin 980 Euro; yani, 12 bin 980 Euro bulunduğunu ve tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan arama emri ile zanlının evinde arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini aktardı.

Polis, aynı tarihte zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinde özetle; sahip olduğu Nijerya para birimi olan Naira cinsi parayı KKTC'de bozduramayacağından Güneye geçip orada isminin Abdurauf olarak bildiği şahıstan parayı alıp, Ledra Palace’tan geçerken polis tarafından durdurulduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediğini bildirdiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC'de öğrenci olarak bulunduğunu söyleyerek, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

