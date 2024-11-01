Suç makinesi kadın yine iş başında!

Lefkoşa’da sabaha karşı bağırıp çağıran, demir boru ile otobüslere ait bilet kabininin camını, seyyar simit arabasının camını ve dört aracın camlarını kıran Tuğba Tiken, olay yerine gelen polisi darp etti. Polisin omzunun çıkmasına neden olan Tiken’in geçmişte de benzer birçok sabıkası olduğu tespit edildi

Lefkoşa’da, demir boruyla araçlara zarar veren ve olay yerine gelen polis memurunu darp eden 25 yaşındaki Tuğba Tiken tutuklandı.

Olay dün sabaha yakın saat 02.30’da meydana geldi.

25 yaşındaki Tuğba Tiken, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı, yerde bulduğu demir boruyla Lefkoşa şehir içi otobüslerine ait bilet kesme kabininin camını, bir iş yerine ait seyyar simit satış arabasının camlarını, park halinde bulunan bir aracın dikiz aynası ile üç aracın arka camlarına kasten ve kanunsuz olarak vurup kırarak kasti hasara uğrattı.

Tuğba Tiken ayrıca, olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan polis memurunun görevini yapmasını da engelledi ve polis memurunu darp etti.

“Polisi darp görevinden men, kasti hasar, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklanan Tuğba Tiken dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 31.10.2024 tarihinde saat 02:30 raddelerinde Lefkoşa'da, Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde bulunan Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapıp el kol hareketleri yaparak uygunsuz tavır ve harekette bulunduktan sonra yerde bulmuş olduğu demir boru ile Lefkoşa Şehir içi otobüslerine ait bilet kesme kabininin sol yan camını, Simit Dünyasına ait seyyar Simit arabasının camlarını, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen EJ 767 plakalı Mercedes marka park halindeki aracın sol dikiz aynasını, bir öğrenciye ait park halindeki Opel Vectra marka aracın arka camını, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler Kurumu'na ait RHA 4474 plakalı park halindeki Ford Fiesta marka aracın arka camını, RHA 3056 plakalı Citroen Relay marka park halindeki van aracın arka camını kasten ve kanunsuz olarak vurup kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polis memurunun görevini yapmasını engelleyip görevinden men edip sağ kolunun omuz kısmından çıkmasına sebebiyet vererek, memuru darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Tiken’in geçmişte de benzer birçok sabıkası olduğu, uyuşturucu, 15 aylık bebeğini korucuyu aileden kaçırma, polisi darp gibi birçok suç işlediği ve defalarca cezaevine girip çıktığı öğrenildi.