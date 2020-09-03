Su tankeri devrildi, sürücüsü ağır yaralandı

Değirmenlik taşocakları bölgesinde su tankeri sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda bankete düşmesi sonucunda 15 metre derinlikte sürüklendi.. Kaza sonucunda tanker sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten verile bilgiye göre, bugün saat 15:00 sıralarında, Değirmenlik taş ocakları mevkiinde, 53 yaşındaki Mükerrem ERTOSUN, yönetimindeki 06 AP 5420 plakalı su tankeri ile Karayollarına ait şantiyeden taş ocaklarına giden toprak yol üzerinde, doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada bankete düşmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten sol yan kısmı üzerine devrildi.

Olayda ağır yaralanan tanker sürücüsü Mükerrem ERTOSUN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.