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Su tankeri devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Değirmenlik taş ocakları mevkiinde seyreden bir tanker, 15 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Ağır yaralanan sürücü Mükerrem Ertosun yoğun bakıma alındı

Su tankeri devrildi, sürücü ağır yaralandı
 
 
Murat ASLAN
Değirmenlik bölgesindeki taşocaklarında dün öğleden sonra su tankeri sürücüsünün şantiyeler yolunda bankete düşmesi sonucunda yaşanan kazada ağır yaralandı. 
Kaza dün saat 15:00 sıralarında, Değirmenlik taş ocakları mevkiinde meydana geldi.
53 yaşındaki Mükerrem Ertosun, yönetimindeki 06 AP 5420 plakalı su tankeri ile Karayollarına ait şantiyeden taş ocaklarına giden toprak yol üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada bankete düşmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucunda ağır yaralanan tanker sürücüsü Mükerrem Ertosun kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.


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