St. Barnabas Manastırı'ndan ikon çalan bir kişi tutuklandı

Yeniboğaziçi'nde bulunan ve Kıbrıs'ın en önemli tarihi yerlerinden biri olan St. Barnabas Kilisesi İkon ve Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen bir ikon, 7 Ocak'ta çalındı. Polis hırsızlıkla ilgili bir kişiyi tutuklarken zanlının evinde iki ikon daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, St. Barnabas'taki hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen S.R. (E-52) Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

S.R.'nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada St. Barnabas İkon Müzesi'nden çalınan ikonun yanı sıra, iki adet daha ikon bulunarak emare olarak alındı.

Tarihi eser hırsızlığıyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.