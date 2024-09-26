Sözde öğrenci!

Lefkoşa'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 29 yaşındaki Nijeryalı zanlının bir üniversiteye kayıtlı olduğu, ancak 8 aydır okula gitmediği, ayrıca 4 buçuk yıldır ülkede olduğu ancak herhangi bir okuldan mezun olmadığı tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde sentetik cannabinoid alma, tasarruf, verme” suçlarından tutuklanan 29 yaşındaki Nijeryalı Precıous Chıjıoke Amakor dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şubede görevli polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 13 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafında Küçük Kaymaklı’da RB 348 plakalı araç içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid ile uyuşturucu satışından elde edilen bin 500 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının Narkotik Şubeye götürülürken, araçtan indirildiği esnada kaçmaya çalıştığını, kısa bir süre sonra Yenişehir’de yakalandığını belirtti. Polis memuru, zanlının Şehit Rossu Caddesinde bulunan evinde arama yapıldığını, satışa hazır 52 ayrı paket halinde 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 56 paket halinde 12 Eylül tarihinde Gönyeli’de bir şahıstan 16 bin 800 TL’ye aldığını, 3 ayrı pakette 300’er miligramını bir kişiye bin 500 TL karşılığında sattığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının bir üniversiteye kayıtlı olduğunu ancak 2024 Şubat’tan beri okula gitmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 4 buçuk yıldır ülkede olduğunu ancak herhangi bir okuldan mezun olmadığını söyledi. Polis, zanlının olay günü kaçmaya da çalıştığını hatırlatarak, tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.