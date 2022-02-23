Söylemez Kardeşler’e tutuklama

Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturmada 5 tutuklama çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan C.B. ve M.S. önceki gün adliyeye sevk edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan zanlılardan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez ile birlikte C.Ş., A.Ç. ve E.Y., tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.Diğer 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. KKTC'de cinayete ilişkin poliste tutuklu 3 zanlı bulunuyor.KKTC'de zanlıların çıkarıldığı mahkemede tahkikat memuru tarafından aktarılan bilgilere göre, “Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez’in olay yerinde olduğu, bölgeden kaçarken araç ve kıyafet değiştirdiği, GPS’li (yer belirleme sistemi) bir kiralık araca binerek Havaalanı'na gittiği belirlendi