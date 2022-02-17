Söylemez'in kıyafetleri dere yatağında bulundu

Halil Falyalı suikastı soruşturması kapsamında İstanbul’da tutuklanan Mustafa Söylemez'in, cinayetten sonra Doğanköy’de bir yerde durarak üzerindeki mont ve ayakkabıyı dere yatağı kenarına attığı tespit edildi

Halil Falyalı suikastı soruşturması kapsamında, 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez'in ardından kardeşi Faysal Söylemez, Türkiye’de gözaltına alınmıştı.Mustafa Söylemez’in araçla suikastın düzenlendiği yerden kaçtıktan sonra Doğanköy’de bir yerde durarak üzerindeki mont ve ayakkabıyı bir yere attığı ve bulunan kıyafetlerin incelenmesi için Ankara’ya gideceği açıklandı.Halil Falyalı cinayeti zanlıları, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili poliste tutuklu bulunan ve ülkeye yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in tutukluluk süreleri, dün çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi’nde 8’er gün uzatıldı.Mahkemede Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in Alsancak bölgesindeki kaldıkları evde yapılan aramada 1 adet 9mm şarjör ve 13 canlı merminin bulunduğu aktarıldı.Evde bulunan silahın suiakastte kullanıldığı ve ayrıca Ankara’da Ali Maytalman’ın uğradığı silahlı saldırıda kullanıldığı açıklandı.Mahkemeye bilgi veren polis, olayda kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetler ve kamera kayıtlarıyla tahkikatın ciddi şekilde devam ettiğini kaydetti.Polis Müfettişi Murat Bayram, araştırmayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.Ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ifade eden Bayram, bulunan tabancalardan birinin Ankara’da Ali Maytalman'ın silahlı yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.Bayram, Türkiye’de tutuklanan Mustafa Söylemez'in olay yerinden Doğanköy bölgesine doğru kaçarken dere yatağı kenarında durarak giydiği montu ve ayakkabılarını attığını tespit ettiklerini belirtti.Türkiye’de de ciddi bir soruşturma sürdürüldüğünü ifade eden Bayram, şahısların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara’ya gönderildiğini, ayrıca Mustafa Söylemez isimli şahsın olay yerinden kaçarken attığı eşyalarının tahkikatının sürdüğünü söyledi.Meselenin ciddi bir mesele olduğunu, olayla ilgili 300’den fazla görüşme yaptıklarını, 100 civarında ifade alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden de 80 kamera kaydı toplandığını ifade eden Bayram, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.Bayram, Kent güvenlik sistemindeki incelemelerin sürdüğünü, 2 adet aracın daha olayda kullanıldığını ve bu araçların arandığını, ayrıca 2 şahsın daha arandığını aktardı.Polis, olayla ilgili 60-70 kişiden daha ifade alınacağını, emareler ve şahısların arandığını, soruşturmanın sürdüğünü, zanlılar serbest kalırsa emarelere müdahale edebileceğinden 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.Savcılık daincelemelerin devam ettiğini, kıyafetlerin Ankara’ya gönderileceğini aktararak, zanlıların 8 gün daha tutkulu kalmasını talep etti.Mahkeme de, zanlılara tutukluluk süreleri için şikayetleri olmadığını sordu ve “olmadığı” cevabını aldı. Mahkeme bunun üzerine, zanlıların tutukluluk sürelerinin 8 gün daha uzatılması emri verdi.