Söylemez'in iki ayrı müebbet cezası onandı

Falyalı cinayetinde İstinaf Mahkemesi, Söylemezler suç örgütüne mensup Mustafa Söylemez’e verilen ayrı müebbet hapis cezası ile cinayetin işlenmesine yardım etmekle suçlanan 3 kişiye verilen 26’şar yıllık hapis cezalarını onadı
Halil Falyalı cinayeti 2 yıl önce işlendi. Cinayet 8 Şubat 2022 akşamı saat 18.45 gibi yaşandı.
ABD’nin kırmızı bültenle aradığı isimlerden biri olan ve sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel’de çıkan Halil Falyalı (45) ile şoförü Murat Demirtaş (39), uzun namlulu silahların hedefi oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunların yanı sıra, alnına denk gelen kurşunlardan biri Falyalı’nın ölümüne yol açtı.
Bu süreçte ilk göz altına alınan isimlerin başında Mustafa Söylemez yer aldı.
Bu kişinin yanı sıra, Söylemez ile birlikte uzun namlulu silahla saldırıyı gerçekleştiren isim olmakla suçlanan Ömer Tunç ile bu süreçte rol alan Cengiz Şener, Veysel Sare, Musa Çiçek, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız, Mehmet Faysal Söylemez ile Metin Süs göz altına alındı. Süs dışındaki isimler tutuklandı.
Bu kişilerden Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç KKTC’de tutuklandı. Mustafa Söylemez, bu kişinin ağabeyi olan eski TSK mensubu Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Metin Süs, Ender Yıldız ve Abdurrahim Çelik’in yargılaması ise İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, iş insanı Metin Süs (44) ve Mehmet Faysal Söylemez (60) için beraat kararı verdi. Bu iki sanığın cinayet ile ilgilerinin olmadığına hükmeden mahkeme 4 sanığa ise ceza verdi.
Mahkeme, Murat Demirtaş ile Halil Falyalı’yı cinayetinde doğrudan rol almakla suçlanan Mustafa Söylemez’e (58) 2 ayrı müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme; Erol Evcil’in şoförü Cengiz Şener’e (45) 2 kez 12 yıl 6’şar ay, Ender Yıldız (35), Abdurrahim Çelik’e (49) de aynı şekilde 2 kez 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Kararla birlikte, bu 4 kişinin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.
Sanık avukatları ile duruşma savcısı kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyanın istinaf incelemesini geçen günlerde tamamladı. Mahkeme, verilen beraat kararları ile mahkûmiyet kararlarını onadı.
Bu arada, Halil Falyalı cinayetinde Mustafa Söylemez ile birlikte, doğrudan rol almakla suçlanan Ömer Tunç’ı, KKTC’deki yapılan yargılamada müebbet hapis cezası verildi. Cinayette kullanılan aracı kiralayan Veysel Sare’ye 35 yıl, gözcülük yapan Musa Çiçek’e ise 20 yıl hapis cezası verilmişti. Öte yandan Falyalı cinayetinde etkin bir rolü olduğu kaydedilen Cemil Önal’ın dosyası ise ayrılmıştı.