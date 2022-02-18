Söylemez, cinayetten sonra havaalanından kaçmış

Falyalı suikastında adı geçen Mustafa Söylemez’in cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçarken bindiği araç ve daha sonra Havalimanı’na gittiği kiralık otomobil, aracın GPS’inden tespit edildi





Halil Falyalı suikastında Falyalı’nın başına son kurşunu sıktığı iddia edilen ve suikastın İstanbul‘da yürütülen soruşturmasında gözaltına alınan “Söylemezler Kardeşler” çetesi lideri Mustafa Söylemez‘in, olaydan sonra KKTC Havalimanı‘ndan kaçtığı belirlendi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği suikast ile ilgili dün sabah Girne Kaza Mahkemesinde görülen davada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın tahkikat memuru Polis Müfettişi Ömer Bayram’ın mahkemeye verdiği bilgilere göre, zanlı Musa Çiçek’in önceki gün gönüllü verdiği ifadeden sonra olayda kullanıldığı düşünülen bir adet cep telefonu ve zanlı Veysel Sarı’nın olay anında giydiğine inanılan kıyafetler Alsancak Lemar bölgesinde bulundu.

Polis Müfettişi Murat Bayram ayrıca, Mustafa Söylemez’in cinayeti işledikten sonra bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığının tespit edildiğini söyledi. Bayram, Doğanköy’de bulunan bir adet siyah renk mont ve ayakkabının Mustafa Söylemez’e ait olduğu söylendiğini ve Söylemez’in Havalimanı’na giderken bindiği kiralık aracın da, araçtaki takip sistemi (GPS) sayesinde belirlendiğini ifade etti.

Bayram, Söylemez’e ait mont ve ayakkabıların da, GPS incelemesi sonucu Girne Doganköy‘de durduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye gidilerek tespit edildiğini belirtti.

Polis müfettişi Bayram, bulunan emarelerin inceleme için Ankara’ya gönderildiğini, olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişinin de arandığını sözlerine ekledi.

Söylemez, Falyalı suikastı soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltında bulunuyor.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER KİMDİR?

Söylemez Kardeşler, Muş’un ileri gelen ailelerindendir. Aile üyeleri arasında asker, polis ve avukat mesleği yapan kişiler de bulunuyor. Söylemezler, kamuoyunda “Üniformalı Çete” olarak tanınıyor. Mehmet Emir Söylemez ailenin en büyüğü, lider konumunda. GATA mezunudur, tabip üsteğmenken re’sen emekliye sevk edildi. Mehmet Faysal Söylemez ise malulen emekli hava astsubayıdır. Mustafa Söylemez, komiser rütbesindeyken müstafi sayılarak meslekten çıkarıldı. Mehmet Zait Söylemez ise Muş’ta avukatlık yaptı. Mehmet Sıddık komiser yardımcısıyken meslekten ihraç edildi.

MUSTAFA SÖYLEMEZ KİMDİR?

Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez 1990’lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti. 1996'da Adana'da yaşanan bir silahlı çatışma sonrası 11 asker, 24 polis hakkında soruşturma açılmıştı. İddianamede Söylemez Kardeşler'in dönemin milletvekili ve aşiret lideri Sedat Bucak'a lav silahıyla saldırı planladığı, İstanbul Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya'yı yine lav silahı ile öldürmeyi planladıkları iddia edilmişti. Söylemez Kardeşler, dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı kendilerine komplo kurmakla suçladı. Onların iddialarına göre Ağar ve Bucak, kardeşleri Emir Söylemez, Resul Söylemez ve şoförleri Ercan Akyol'un ölümünden sorumluydu.

