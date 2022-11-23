Soyguna 20’şer ay hapis

Haspolat’ta bir eve zorla girerek laptop, cep telefonu, içinde 200 Euro para ve araç belgelerini çalan iki kişiye 20’şer ay hapis cezası verildi





Haspolat’ta meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan sanıklar Ugochukwu Godwin Ibejıde ve Uche Charles Nwaodıka’nın aleyhindeki karar dün açıklandı. Sanıklara 20’şer ay hapis cezası verildi.

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde, 16 Mayıs 2022 tarihinde, saat 17.00 raddelerinde sanıklar Ugochukwu Godwin Ibejıde ve Uche Charles Nwaodıka, Abdul Hashiru Bangura ve Osman Daniel Sesay’ın evine zorla girip mülke tecavüz suçunu işlemişti.

Sanıklar, Abdul Hashiru Bangura 'ya ait bir adet Dell marka laptop, bir adet I Phone marka cep telefonu, gri renk erkek cüzdanı, içerisinde bulunan 200 Euro nakit para ve KC 833 plakalı Hyundai Getz marka araca ait koçanı, muayene, seyrüsefer ve sigorta belgelerini sirkat etmişti.

