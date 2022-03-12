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Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!

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Bazı kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, söz konusu hesaplarda ekli olan kişilerden para, kredi kartı bilgileri veya telefon bilgileri istiyor

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Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!
 
Polis, bazı kişilerin  Facebook ve İnstagram gibi sosyal medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcıların,  söz konusu hesaplarda ekli olan kişilerden para, kredi kartı bilgileri veya telefon bilgileri istediği konusunda uyardı.
Polis Basın Subaylığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu kişilere asla  inanmayın ve isteklerini yerine getirmeyin” denilerek, böyle bir durumla karşılaşan  kişilerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri istendi.
Polis Basın Subaylığının konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“ Son günlerde, bazı kişilere ait Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını ele geçiren kötü niyetli kişiler, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında ekli şahıslara, arkadaşları gibi yazışıp çeşitli bahaneler ileri sürerek kendilerine para, kredi kartı bilgileri veya telefon numarasını göndermelerini isteyerek bu yöntemle dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.
Sosyal medya hesapları üzerinden başlayan bu tür dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle, belirtilen yöntemlerle sizlerden nakit para, kredi kartı bilgisi, telefon numaranızı talep eden kişiler arkadaşınız olsa dahi, arkadaşınızın hesabının çalınmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak bu kişilere asla inanmayın ve isteklerini yerine getirmeyin.  Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur.”
 
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