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Soruşturma, Özel Kalem'de mi kalacak?

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Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse’nin rüşvet suçundan tutukluluğu sürerken, dikkatler soruşturmaya çevrildi. Köse'ye rüşvet verenlerle ilgili polisin izleyeceği tutum kamuoyu tarafından merak ediliyor. Köse’ye yetkiyi kimin verdiği ve rüşvet sonrası gerçekleşen işlemlerin altına kimlerin imza attığı, kamuoyu tarafından sorgulanıyor

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Soruşturma, Özel Kalem'de mi kalacak?
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Ülkede skandala neden olan Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürünün tutuklanmasına ilişkin yankılar devam ederken, soruşturmanın hangi boyutta olduğuna dair soru işaretleri de sürüyor.
‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘rüşvet’ suçlaması ile poliste tutukluluğu süren Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü’ne rüşvet verenlerle ilgili polisin izleyeceği tutum kamuoyu tarafından merak ediliyor.
Özel Kalem Müdürü Köse’ye yetkiyi kimin verdiği ve verilen rüşvet sonrası gerçekleşen işlemlerin altına kimlerin imza attığı, kamuoyu tarafından sorgulanıyor. Polis, İskele’de bir inşaat firmasının işlerini daha hızlı yaptırmak için zanlı Köse tarafından talep edilen hediyelerin zanlıya verildiğini tespit ettiğini aktarmıştı.
Lefkoşa’da geçtiğimiz Mart ayında tutuklanan Serdinç Maypa’nın mahkemede verdiği ifade sonrası, yargıcın polise verdiği emir doğrultusunda birçok evrakı mercek altına alan Mali Polis, Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse’yi tutuklayarak düğmeye bastı.
Köse’nin zincirin ilk halkası olduğu iddia edilirken, çok ses getirecek yeni isimlerin olduğu ileri sürülüyor.
Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Mali Polis’in birçok iş yerine baskın yaptığı öğrenilirken, yeni tutuklamaların da gündemde olduğu öğrenildi. 4 Temmuz tarihinde tutuklanarak aleyhinde ek üç günlük daha tutukluluk süresi uzatılan zanlı Köse’nin bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
 
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