Son dakika:Hapishaneden firar

Polis bugün akşam saatlerinde Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in firar ettiğini açıkladı.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
"Dikkat Firari Şahıs Aranıyor
Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in bugün cezaevinden firar ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.