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Son dakika:Hapishaneden firar

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Son dakika:Hapishaneden firar
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Polis bugün akşam saatlerinde Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in firar ettiğini açıkladı.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
"Dikkat Firari Şahıs Aranıyor
Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in bugün cezaevinden firar ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur."
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