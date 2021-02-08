Son dakika:Hapishaneden firar

Polis bugün akşam saatlerinde Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in firar ettiğini açıkladı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Dikkat Firari Şahıs Aranıyor

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in bugün cezaevinden firar ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur."