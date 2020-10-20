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Son dakika: Yine ölümlü kaza

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Son dakika: Yine ölümlü kaza
Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Alayköy kavşağı ile Yılmazköy Kavşağı arasında meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili ayrıntılar az sonra... 
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