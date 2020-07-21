Son dakika: Yine ölümlü kaza

Ülkemizde yollar cana doymuyor. Polisten verilen bilgiye göre bugün günün ilk saatinde, saat 01:00 sıralarında, Tepebaşı- Akdeniz Anayolu 5-6 km'leri arasında, Akdeniz'de sakin Vedat Çakır (E-40), yönetimindeki plakası meçhul motosiklet ile Akdeniz köyüne doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan kaya parçalarına çarpıp devrilmiştir. Motosiklet sürücüsü Vedat Çakır olay yerinde yaşamımı yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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