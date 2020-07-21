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Son dakika: Yine ölümlü kaza

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Son dakika: Yine ölümlü kaza
21 Temmuz 2020 Salı 07:10

Ülkemizde yollar cana doymuyor. Polisten verilen bilgiye göre bugün günün ilk saatinde, saat 01:00 sıralarında, Tepebaşı- Akdeniz Anayolu 5-6 km'leri arasında,  Akdeniz'de sakin Vedat Çakır (E-40), yönetimindeki  plakası  meçhul motosiklet ile Akdeniz köyüne doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan kaya parçalarına çarpıp devrilmiştir.  Motosiklet sürücüsü Vedat Çakır olay yerinde yaşamımı yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

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