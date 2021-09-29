banner583
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
414 0
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
145 0
 
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
2.8B 0
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
17 0
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
22 0
14 0
banner661

Son dakika: Mağusa'da ölümlü kaza

banner476

Son dakika: Mağusa'da ölümlü kaza
Mağusa'da saat 17.30 sıralarında Northernland Premier isimli rezidens konutların bulunduğu park yerine dalan araç sürücüsü nedeniyle meydana gelen trarik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayrıntılar az sonra...
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.