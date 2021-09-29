Son dakika: Mağusa'da ölümlü kaza

Mağusa'da saat 17.30 sıralarında Northernland Premier isimli rezidens konutların bulunduğu park yerine dalan araç sürücüsü nedeniyle meydana gelen trarik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayrıntılar az sonra...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.