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Son Dakika: Limanda feci kaza: 1 ölü

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Son Dakika: Limanda feci kaza: 1 ölü
Gazimağusa Limanı'nda bugün öğle saatlerinde tersaneye yaklaşan geminin halatının çarptığı tersane çalışanı olay yerinde hayatını kaybederken üç kişi ise hafif yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında, tersaneye yaklaşan bir geminin halatının bağlanmaya çalışıldığı sırada halatın yerinden çıkıp savrulması sonucu halatın çarptığı tersane çalışanı 40 yaşındaki Kadir TEKE olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ayrıca yine halat çarpması sonucu hafif sekikde yaralanan 57 yaşında Mehmet Gündoğdu, 41 yaşındaki Haydar Şahin ve 58 yaşındaki Yusuf Türkay Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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