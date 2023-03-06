Son dakika: Lefkoşa Sanayi bölgesinde yangın

Lefkoşa Sanayi bölgesinde bir işyerinde büyük yangın çıktı.
Sanayi bölgesi içindeki Sırdaş Mobilya atölyesinde meydana gelen yangına İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle yangının başka işyerlerine de sıçrama tehlikesi olduğu ifade ediliyor.
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