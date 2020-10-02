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Son dakika: Lefkoşa'da soygun

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Son dakika: Lefkoşa'da soygun
Son dakika. Lefkoşa'nın bilinen elektronik ve bilgisayar satıcılarından Fıstık Bilgisayar soyuldu.
Bugün sabah saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından ön kapınının kırılarak içeri girilmesi ile gerçekleşen soygunda bazı tablet ve telefonların çalındığı belirtildi.
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