Son dakika: Kumyalı yakınlarında ölümlü kaza

İskele-Karpaz anayalonun Kumyalı Kavşağı yakınlarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 12:45 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında, Gazimağusa'da sakin 75 yaşındaki Hüseyin ÖZGÜVEN, yönetimindeki NP 426 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeni Erenköy'de sakin 29 yaşındaki Hasip BABİLİ yönetimindeki DV 485 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonunu NP 426 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖZGÜVEN olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan DV 485 plakalı araç sürücüsü Hasip BABİLİ ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.