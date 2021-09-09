Son dakika: Kaymaklı'da ölümlü kaza

Lefkoşa'nın K.Kaymaklı bölgesinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü üç kişi yaralandı.
K.Kaymaklı bölgesindeki Jumbo Bazaar önünde meydana gelen kazaya 2 aracın karıuştığı bildirilirken, ayni araçta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Ayrıntılar az sonra.
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