Son dakika: Girne'de ölümlü kaza

Girne'de az önce meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Girne'de Mayata Lounge Bar önünde bir yaya çarpan araç sürücüsünün neden olduğu kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken, yayanın ismi henüz belirlenemedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.