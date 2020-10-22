Son dakika: Girne dağyolunda büyük kaza

Girne-Değirmenlik dağyolunda az önce büyük bir kaza meydana geldi.

İki aracın yüzyüze çarpışması sonucunda yaşananan kazada araçta sıkışan kişi veya kişiler olması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin de gittiği bildirildi.

Ayrıntılar az sonra...