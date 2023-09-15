Son dakika: Geçitköy bölgesinde bir araçta 2 ceset bulundu

Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe Mevkiinde bulunan uçurumdan düşmüş bir araç içinde iki ceset bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde, Seyir Tepe Mevkiinde, deniz kenarında bulunan uçurumdan aşağıya düşmüş vaziyette bir araç tespit edildi. Söz konusu araç içerisinde polis tarafından yapılan incelemede, araç içerisinde iki cansız insan bedeni tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.