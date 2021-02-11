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Son Dakika: Firari Rus yakalandı

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Son Dakika: Firari Rus yakalandı
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Firari şahıs Girne'ye bağlı Doğanköy'de tespit edilerek tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre Doğanköy'de Aydın Tepe Sokak üzerinde boş bir eve girerek gizlendiği tespit edilen firari şahıs Alexandr SATLAEV polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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