Son Dakika: Firari Rus yakalandı

Firari şahıs Girne'ye bağlı Doğanköy'de tespit edilerek tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre Doğanköy'de Aydın Tepe Sokak üzerinde boş bir eve girerek gizlendiği tespit edilen firari şahıs Alexandr SATLAEV polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.