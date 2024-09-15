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Son dakika: Bir ölümlü kaza daha

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Son dakika: Bir ölümlü kaza daha
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Polsiten verilen bilgiye göre kaza, saat 20:00 sıralarında, Akdoğan- Vadili Anayolu üzerinde, Özugurlu Oto Lastik önünde, Burak Sefa ÜRÜM  yönetimindeki FB 950 plakalı salon araç ile Vadili istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan İsmail KAYA  yönetimindeki HT 944 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmasıyla meydan geldi.
Kaza sonucu yaralanan FB 950 plakalı araç sürücüsü Burak Sefa ÜRÜM kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. HT 944 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ayşe Bayır KAYA (K 44) ve Mustafa Efe KAYA (Ç-9) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte
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