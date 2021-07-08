Son dakika: Bir çocuk iş kazası kurbanı

Güzelyurt'ta bir makinist garajında az önce yaşanan iş kazasında 15 yaşındaki bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 11.30 sıralarında, Güzelyurt'ta sakin 15 yaşındaki erkek Mahmut GÜL, çalışmakta olduğu makinist garajında eski bir araç üzerinden parça soktüğü esnada araç motorunun üzerine düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.