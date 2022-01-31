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Son dakika: Beylerbeyi'nde silahlı saldırı

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Son dakika: Beylerbeyi'nde silahlı saldırı
Girne'ye bağlı Beylerbeyi'nde silahlı saldırı sonucunda bir kişi yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre bugün, saat 17.50 sıralarında, Beylerbeyi'nde sakin 67 yaşındaki Mehmet AKACAN, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralandı.
Olayda yaralanan Mehmet AKACAN kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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