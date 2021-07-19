Son dakika: Aydınköy yolunda ölümlü kaza

Güzelyurt-Lefke anayolu üzerinde Aydınköy yolunda az önce ölümlü bir trafik kazası meydana geldi.

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre kazada bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Ayrıntılar az sonra...