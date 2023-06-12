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Son bir haftadaki yangınlarda 136 bin 750 TL'lik zarar

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Son bir haftadaki yangınlarda 136 bin 750 TL'lik zarar
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Ülkede son bir haftada 8 yangın ve 28 hususi servis olayı yaşanırken, yangınlarda 136 bin 750 TL zarar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı, 05-11 Haziran 2023 tarihleri arasında ülkede 8 yangın ve 28 hususi servis olayı yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre, yangınlar 136 bin 750 TL'lik zarara neden oldu.

Belirtilen tarih aralığındaki yangınların muhtemel sebepleri ise “aracın motor bölümünde meydana gelen benzin kaçağı, elektrik kaynaklı kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu” olarak duyuruldu.

Yangınlardan 3’ü Girne’de, 2’si Lefkoşa’da, 2’si Gazimağusa’da ve 1’i Gemikonağı’nda çıkarken, söndürülmeden atılan sigara izmariti 5 yangına neden oldu.

Hususi servis olaylarında ise, “asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların makine bölümünde, yüksek binalarda, ağaçlarda ve yağmur drenaj borusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, demir korkuluklar arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, kuyuya düşen keçilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” yer aldı.

Hususi servis olaylarının bölgelere göre dağılımı şöyle:

"Lefkoşa 9, Güzelyurt 6, Girne 5, Gazimağusa 3, İskele 1, Yeşilköy 1, Gemikonağı 1, Geçitkale 1, Dipkarpaz 1".

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