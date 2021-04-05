banner583
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
10 0
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
25 0
 
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
201 0
21 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
18 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
29 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
44 0
banner529
banner570

Son bir haftada 49 kazada 2 kişi hayatını kaybetti

banner476

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 49 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

banner624
Son bir haftada 49 kazada 2 kişi hayatını kaybetti
banner630
 

Polisin açıkladığı 29 Mart-4 Nisan raporuna göre, kazaların 17’si süratli araç kullanmaktan, 12’si dikkatsiz sürüşten, 9’u kavşakta durmamaktan ve 4’ü yakın takipten meydana geldi. Kazalarda toplam 684 bin TL’lik hasar oldu.

Kazaların 22’si Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 9’u Girne, 5’i Güzelyurt, 2’si de İskele’de meydana geldi.
                                    
TRAFİK DENETİMLERİ

Trafikte yapılan 5 bin 21 araç sürücüsünden 553 tanesi hakkında ileri işleme gidildi.

Denetimlerde sürücülerin 64’ü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 46’sı trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü süratli, 17’si sigortasız veya kapsamı dışında, 11’i ehliyetsiz, 10’u "a" yol kullanma izinsiz, 9’u alkollü, 8’i muayenesiz araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 7’si tehlikeli sürüşten, 6’sı dikkatsiz sürüşten, 3’ü trafik ışıklarına uymamaktan, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 93’ü da diğer trafik suçlarından ceza aldı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.