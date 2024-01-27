Son 24 saatde yaşanan polisiye olaylar

SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ



2023-2024 yılları arasında, Gazimağusa’da, M.M.(E-28)’nin, üç farklı şahıs adına sahte olarak düzenlendiği ön izin başvuru forumlarını, Ercan Havalimanı’nda görevli memurlara verilip tedavüle sürülmesini sağladığı ve sahtekarlıkla konu şahıslardan 600 ABD Doları parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



GECELEYİN EV AÇMA, KASTİ HASAR, MÜLKE TECAVÜZ, DARP, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK



27.01.2024 tarihinde, 03:00 sıralarında, İskele’de, S.D.(E-36) 252 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir site içerisinde bulunan ikametgahın giriş kapısına kasten tekme atıp kırarak ikametgah içerisine izinsiz olarak girmiş ve ikametgahta sakin M.S.(E-23)’yi darp ettikten sonra, ikametgahta bulunan vazoyu ve yatak odasının kapısına kasten tekme atıp kırmıştır. S.D. akabinde konu ikametgahtan dışarıya çıkarak, yol içerisinde yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye de rahatsızlık verdiği esnada, olay yerine gelen Polis Ekipleri tarafından suçüstü tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK



26.01.2024 tarihinde, Gazimağusa ve İskele’de faaliyet gösteren kumarhanelerde, Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KUMAR OYNAMAK VE OYNANMASINA MÜSAADE ETMEK



26.01.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefke’de, Polis Ekipleri tarafından bir işletmede yapılan kontrolde, M.A.(E-50), İ.A.(E-25), H.İ.T.(E-27) ve A.C.(E-55)’nin para karşılığında kağıt oyunu (Gonga) oynadıkları sırada suçüstü tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK



26.01.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



TRAFİK DENETİMLERİ



26.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,994 araç sürücüsü kontrol edildi ve 232’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 39 araç ise trafikten men edilmiştir.

