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Sokakta çıplak koşan şahıs tutuklandı

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Sokakta çıplak koşan şahıs tutuklandı
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Hamitköy sokaklarında öğle saatlerinde, çıplak bir şekilde koşan sağış tutuklandı.
 Polisten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Hamitköy’de sokakta çıplak bir halde koşan şahsın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine Polis, bahse konu şahsı tutukladı.
 
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