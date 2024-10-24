Sokakta çıplak koşan şahıs tutuklandı

Hamitköy sokaklarında öğle saatlerinde, çıplak bir şekilde koşan sağış tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Hamitköy’de sokakta çıplak bir halde koşan şahsın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine Polis, bahse konu şahsı tutukladı.

