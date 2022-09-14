Sokak ortasında vandallık

Lefkoşa’da yaşları 15 ile 19 arasında değişen 6 genç, Gönyeli’de arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Afrika kökenli bir kişiyi beyzbol sopalarıyla ciddi şekilde darp etti





Lefkoşa’da yaşları 15 ile 19 arasında değişen 6 genç, Gönyeli’de arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Afrika kökenli bir kişiyi feci şekilde darp etti.

Girne Caddesi üzerinde önceki Pazar günü saat 17:00 raddelerinde bir grup genç, arkadaşlarının trafik kazasında yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Willian Antony Peters’i, tasarruflarında bulundurdukları beyzbol sopası ve tahta sopalarla ciddi şekilde darp etti.

Peters yaralanırken söz konusu kişiler tutuklandı.

Lefkoşa’da infiale neden olan ve güvenlik kameraları görüntülerinin sosyal medyada döndüğü Afrika kökenli bir şahsın birçok saldırgan tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar 15 yaşındaki isminin baş harfleri A.S. 17 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.Ş., 18 yaşındaki isminin baş harfleri A.S. 16 yaşındaki isminin baş harfleri S.A., 19 yaşındaki Hakan Boz ve 19 yaşındaki Emir Furkan Yetiker mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşma zanlı A.S’nin yaşının 15 olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığı, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan emareler, aranmakta olan şahıslar, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzipleri devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranmakta olan şahıslara, aranan emarelere ve alınacak ifadelere etki etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verdi.

