Sokak ortasında rezalet!

Lefkoşa’da mide bulandıran bir olay yaşandı! Afrika uyruklu Sem Saosala Soote, güpegündüz bir apartmanın önünde idrarını yaptığı esnada, onu gören kadına doğru dönerek tacizde bulundu. Tutuklanan zanlının 924 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen “cinsel taciz” ve “izinsiz ikamet etme” suçlarından tutuklanan Sem Saosala Soote dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, zanlının Lefkoşa'da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanın önünde idrarını yaptığı esnada, onu gören bir kadına doğru döndüğünü söyledi.

Polis, zanlının İngilizce "ne yapıyorsun" diyen 25 yaşındaki kadını taciz ettiğini belirtti.

2021 TARİHİNDEN BERİ KAÇAK YAŞIYORDU

Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Aralık 2021 tarihinden beri 924 gündür KKTC’de kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

