Sokak ortasında mastürbasyon yaptı

Lefkoşa’da Pakistan uyruklu Danyal Asghar, sokaktaki aracın önünde mastürbasyon yaparken yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Danyal Asghar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde Danyal Asghar’ın kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıyı görenleri yaptığı şikayet üzerine Danyal Asghar’ın tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

