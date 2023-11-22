banner913
banner932
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
7 0
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
8 0
 
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
13 0
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
27 0
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
44 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
51 0
“Pes edecek değiliz”
“Pes edecek değiliz”
18 0
banner964
banner985

Sokak ortasında mastürbasyon yaptı

banner989

Lefkoşa’da Pakistan uyruklu Danyal Asghar, sokaktaki aracın önünde mastürbasyon yaparken yakalandı

banner974
Sokak ortasında mastürbasyon yaptı
banner971
Lefkoşa’da meydana gelen “Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Danyal Asghar dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde Danyal Asghar’ın kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıyı görenleri yaptığı şikayet üzerine Danyal Asghar’ın tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.