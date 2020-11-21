Sokak ortasında kavga

Ürdünlüler, Mağusa’da bir barın önünde birbirine girdi. Ürdün uyruklu Mohammad Jarad’ın burnunun kırılmasına neden olan Ürdün uyruklu dört kişi tutuklandı



Mağusa’da önceki akşam bir bar önünde Ürdün uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mohammad Jarad’ın burnu kırılırken, Firas Al Hout, Sami Al Hout, Abdelgader Abujabal ve Ziyad Al Hout isimli şahıslar tutuklandı.

Haklarında “ Vahim zarar”, “Kavga ve rahatsızlık” ve “Darp” suçlamaları ile soruşturma başlatılan zanlılar dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kıbrıspostasına göre mahkeme zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis mahkemede, güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ve alınması gereken ifadelerin olduğunu aktardı.

ÖNCE KENDİ ARALARINDA TARTIŞTILAR, SONRA KALDIRIMDAN GEÇEN ŞAHSIN BURNUNU KIRDILAR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Gökova mahkemede verdiği ifadesinde, 19 Kasım 2020 tarihinde saat 02:30 sıralarında Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir bar önünde bulunan kaldırım üzerinde zanlıların kendi aralarında yüksek sesle tartıştıkları esnada önlerinden yaya olarak geçen Mohammad Jarad ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurup kavga ettiklerini açıkladı.

Gökova, zanlılar Firas Al Hout, Sami Al Hout, Abdelgader Abujabal ve Ziyad Al Hout’un kavga sırasında Mohammad Jarad’ın burun kemiğini kırarak vahim bedensel zarara uğrattığını açıkladı.

