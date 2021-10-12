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Sokak ortasında cinsel saldırı

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Lefkoşa Surlariçi’nde Veli Karakuş adlı kişi, önünde yürüyen genç kadının kalçasını sıktı

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Sokak ortasında cinsel saldırı
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Evrim KAMALI
Lefkoşa’da önünde yürümekte olan genç kanının kalçasını sıkan zanlı Veli Karakuş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 10.10.2021 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçinde Lokmacı Kara Giriş Çıkış kapısı yanında faaliyet gösteren Orkestra Restorant önündeki yol içerisinde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin zanlı Veli Karakuş’un sağ eli ile aynı yol üzerinde önünde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin 23 yaşındaki isminin baş harfleri R. A’nın kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis,  edilenin derdest emri gereği tutuklandığını, kamera kayıtlarında olayın tespit edildiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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